Schwarzer Anzug, weißes Hemd und Handschuhe – so treffen sich die Männer vom Allstedter Gesellenverein 1850 am Fastnachtsdienstag.

Allstedt/MZ - Endlich kann Allstedt den Fastnachtsdienstag wieder so begehen, wie es sich gehört: schwarz-weiß, kunterbunt und in großer, fröhlicher Runde. Punkt 9.30 Uhr stehen die Gesellen am Dienstagmorgen vor dem Haus am Schild bereit – in pechschwarzen Anzügen und schneeweißen Hemden, mit dem Zylinder auf dem Kopf und dem Blumensträußchen am Revers.