Kunst trifft Kirche „Farben sind mein Elexier“ - Brasilianische Künstlerin stellt in Marienkirche Sangerhausen aus

Giselle Guanaes zeigt in der Marienkirche in Sangerhausen lebensfrohe Kunst, die vor allem durch kräftige Farben besticht. Was sie nach Deutschland verschlagen hat und was ihre Werke ausmacht.