Fans des Drehkolbenmotors treffen sich auf dem Flugplatz in Allstedt

Fans des Drehkolbenmotors aus ganz Deutschland und dem Ausland treffen sich am letzten Septemberwochenende auf dem Flugplatz bei Allstedt.

Der Flugplatz in Allstedt

Allstedt/MZ - Ein Motorengeräusch der besonderen Art wird am Wochenende vom 24. bis 26. September auf dem Flugplatzgelände bei Allstedt ausgiebig zu hören sein: Das emsige, gleichmäßige Rasseln des Wankelmotors geht auf seine außergewöhnliche Bauart zurück. Statt eines stampfenden Hubkolbens kreiselt in seinem Herzen ein Kolben in der Form eines abgerundeten Dreiecks um eine Exzenterwelle. Ende September kommen Freunde dieses technischen Exoten aus ganz Deutschland und dem Ausland bei Allstedt zusammen. Für ihr Treffen haben sie einen griffigen Namen gefunden: „Wankelmania“.