Familienmusical „Peter Pan und Kapitän Hook“ gibt's 2023 erneut

Stolberg/MZ - Zum ersten Mal hat das in Stolberg (Mansfeld-Südharz) ansässige Anderswelt-Theater zu Sommerfestspielen auf die Waldbühne eingeladen. Zum Auftakt gab es Mitte Juni das Thomas-Müntzer-Stück zusammen mit dem Gewerbeverein und vielen Laien aus der Region, im Juli zusätzlich zwei Konzerte. Am Sonntagnachmittag hat die letzte Vorstellung des Familienmusicals „Peter Pan und Kapitän Hook“ stattgefunden, in dem neben Familie Jantosch als Profis auch Laiendarsteller und Menschen mit Behinderungen mitgewirkt haben. Mit Mario Jantosch, der das Stück geschrieben hat und Regie führte, hat Helga Koch gesprochen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<