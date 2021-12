Falsche Polizistin scheitert mit Betrug an Seniorin aus Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Das ging aber gründlich daneben: Eine Telefonbetrügerin ist am Dienstagabend dabei gescheitert, eine Seniorin in Sangerhausen übers Ohr zu hauen. Die Betrügerin rief bei der Dame in Sangerhausen an und gab sich als Polizistin aus.

Sie erkundigte sich nach der Wohnanschrift und weiteren persönlichen Details wie Angehörige. Auf Grund der Berichterstattung in den Medien war die Dame sensibilisiert und ahnte einen möglichen Trickbetrug. Sie beendete ohne die Fragen zu beantworten das Telefongespräch. Und genau das war laut Polizei richtig.

In den vergangenen Wochen und Monaten ist es im Landkreis Mansfeld-Südharz immer wieder vorgekommen, dass sich Betrüger am Telefon an zumeist älteren Leuten bereichern wollten. Dabei wendeten sie verschiedene Varianten des Enkeltricks an. Die Polizei rät bei dubiosen Anrufen erneut zu besonderer Vorsicht.