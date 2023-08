Die Anzahl der Erkrankungen liegt im Landkreis rund 14-mal höher als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Woran das liegt und was man tun kann.

Fälle von Scharlach-Erkrankungen in Mansfeld-Südharz explodieren

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ - Rachenentzündung mit Halsschmerzen, Schluckbeschwerden, Erbrechen, gerötete Wangen und oft hohes Fieber: Nach einigen Tagen kommt ein roter Rachen hinzu, nach zwei bis vier Tagen folgt zumeist ein Ausschlag, der an der Leistengegend beginnt und sich über den Körper verbreitet. Scharlach ist eine der häufigsten Atemwegserkrankungen im Kindesalter – und in Mansfeld-Südharz in diesem Jahr stark auf dem Vormarsch.