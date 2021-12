Fährtenhund im Einsatz: Frau überrascht in Sangerhausen Einbrecher im Büro

Sangerhausen/MZ - Beim Betreten der Büroräume am Donnerstagmorgen durch eine Mitarbeiterin einer Firma in der Glück-auf-Straße in Sangerhausen stand der Frau ein unbekannter Mann gegenüber. Der Mann hatte einen Schraubendreher in der Hand und wirkte dadurch bedrohlich auf die Mitarbeiterin. Der Mann flüchtete sofort zu Fuß und ließ einige persönliche Gegenstände am Tatort zurück. Verschwunden sind jedoch Handys aus der Firma.

Da keine Einbruchsspuren in den Büroräumen festzustellen waren, besteht der Verdacht, dass sich der Unbekannte am Vortag in die Büroräume unbemerkt einschließen ließ. Ein Fährtenhund kam bei der Suche nach dem Täter zum Einsatz. Dieser konnte jedoch nicht gestellt werden, so die Polizei. Auf Grund der vorgefundenen Gegenstände gibt es einen Tatverdacht gegen einen polizeilich bereits bekannten Mann.