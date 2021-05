Fahren die Sangerhäuser trotz Corona-Pandemie in den Urlaub?

In Corona-Zeiten Urlaub buchen und planen? Wie sehen das die Sangerhäuser? Die MZ hat sich in der Innenstadt umgehört.

Erholung am Strand: In Corona-Zeiten eine Utopie?

Sangerhausen

Das wechselhafte Wetter in den letzten Tagen spiegelt auch ein wenig das Stimmungsbild der meisten Sangerhäuser wider: „Wir hatten ursprünglich für dieses Jahr einen Urlaub am Gardasee geplant“, sagt Anja Probst. Dieser sei aber coronabedingt abgesagt worden. Stattdessen werde sie aufgeschobene Renovierungsarbeiten fortsetzen und das Urlaubsgeld dafür verwenden, so Probst.

An Urlaub ist in den letzten Monaten kaum zu denken, und wer dennoch Reisen geplant hat, beschränkt sich auf das Inland. So auch Arno Siebeck zum Beispiel: „Wir planen dieses Jahr zu den Schwiegereltern nach Emden in Niedersachsen zu fahren“, erzählt er. Es sei jedoch unsicher, ob man dies auch so umsetzen könne, so der 66-Jährige. „Wir haben die Urlaubsplanung schon gemacht. In diesem Jahr wollten wir in die Eifel fahren“, sagt Frank Nikisch. Es sei aber unklar, ob man die Pläne auch so umsetzen könne. „Sonst sind wir jedes Jahr mit unserem Enkelkind verreist“, so Nikisch.

„Ich habe für dieses Jahr zwar noch keinen Urlaub gebucht, aber eine Idee, wo es hingehen könnte“, sagt Sarah Aderhold. Sie wolle nach dem Abitur mit ihrer Schwester nach Hamburg oder Kiel fahren, so die 18-Jährige. Andere haben bereits mehrfach einen Urlaub geplant, aber die Pläne später wieder verwerfen müssen. „Ich habe dieses Jahr schon zweimal versucht, einen Urlaub zu buchen“, berichtet Olaf Schabacker. Einmal sollte es an die Ostsee gehen, das andere Mal in die Türkei. Beide Reisen seien jedoch coronabedingt abgesagt worden, so der 56-Jährige.

Ähnliche Erfahrungen hat auch Jürgen Bogatzki gemacht: „Wir hatten schon zweimal einen Urlaub geplant“, erzählt er. Beide Reisen seien aber aufgrund der Quarantäne-Regelungen abgesagt worden. „Es ist ungewiss, ob es dieses Jahr noch mit einem Urlaub klappt“, so Bogatzki. Das Ehepaar Weder verzichtet in diesem Jahr aufgrund der Pandemie komplett auf Flugreisen: „Wir wollten eigentlich gern in den Urlaub fahren. Sonst sind wir jedes Jahr in die USA nach Kalifornien geflogen“, sagt Gisela Weder. In diesem Jahr wolle man wegen der Pandemie überhaupt nicht fliegen oder verreisen.

„In diesem Jahr haben wir keinen Urlaub geplant“, sagt Manfred Achsnig. Unter normalen Umständen sei man jedoch oft in den Urlaub gefahren. „Wir kommen aber dieses Jahr nicht mal zu unserem Enkelkind nach Heidelberg“, so Achsnig. (mz)