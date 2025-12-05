weather schneeregenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Ärger mit Vermieter Velero „Es passiert nichts!“ – 71-jähriger Sangerhäuser verzweifelt an Wasserschaden in seiner Wohnung

Leserärger: Seit Wochen tropfte es in seiner Küche: Rentner Eckhard Polte wartete vergeblich auf Hilfe, bis er die MZ einschaltet.

Von Frank Schedwill 05.12.2025, 06:00
Bereits seit Wochen ärgert sich Mieter Eckhard Polte über den Schimmelfleck in seiner Küche. Der Vermieter reagierte erst, als sich die MZ einschaltete.
Bereits seit Wochen ärgert sich Mieter Eckhard Polte über den Schimmelfleck in seiner Küche. Der Vermieter reagierte erst, als sich die MZ einschaltete. (Foto: Maik Schumann)

Sangerhausen/MZ. - Irgendwann Mitte Oktober war er Eckhard Polte aufgefallen: Über den Hängeschränken in der Küche seiner Erdgeschosswohnung in der Sangerhäuser Erich-Weinert-Straße hatte sich ein großer Wasserfleck gebildet. Über einem Viertelquadratmeter ist der Fleck mittlerweile groß. Das Wasser lief dann von der Küchendecke auch die benachbarte Wand hinunter.