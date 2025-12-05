Leserärger: Seit Wochen tropfte es in seiner Küche: Rentner Eckhard Polte wartete vergeblich auf Hilfe, bis er die MZ einschaltet.

Bereits seit Wochen ärgert sich Mieter Eckhard Polte über den Schimmelfleck in seiner Küche. Der Vermieter reagierte erst, als sich die MZ einschaltete.

Sangerhausen/MZ. - Irgendwann Mitte Oktober war er Eckhard Polte aufgefallen: Über den Hängeschränken in der Küche seiner Erdgeschosswohnung in der Sangerhäuser Erich-Weinert-Straße hatte sich ein großer Wasserfleck gebildet. Über einem Viertelquadratmeter ist der Fleck mittlerweile groß. Das Wasser lief dann von der Küchendecke auch die benachbarte Wand hinunter.