Typisch Mädchen/Junge? Erzieher bekommen es in Kita und Hort mit dem Thema Geschlechtervielfalt zu tun. Viele holten sich in Sangerhausen jetzt Tipps, wie man damit umgehen kann.

Erzieher aus Kitas und Horten diskutieren in Sangerhausen über Geschlechtervielfalt

In Sangerhausen fand eine Veranstaltung zur Geschlechtervielfalt statt.

Sangerhausen/MZ - Gleich, als er in den Kindergarten kam, sagte der Junge, dass er sich später mal operieren lassen will, um ein Mädchen zu sein. Er war immer ein bisschen besonders. Und als die große Gruppe zum Abschluss einen Ausflug ins Bad unternahm, wollte er lieber gar nicht mit schwimmen gehen, als sich zusammen mit den anderen Jungs in der Umkleide auszuziehen. Man fand für das Kind eine Möglichkeit, sich allein umziehen, erinnert sich seine Erzieherin im MZ-Gespräch.