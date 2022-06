Erstmals wieder Bodenbild am Kyffhäuser

Tradition soll wiederbelebt werden. Was rund um das drittgrößte Denkmal Deutschlands in diesem Jahr sonst noch geplant ist.

Tilleda - Noch sind nicht alle entscheidenden Gespräche geführt, aber in diesem Sommer wird es nach zehn Jahren Pause höchstwahrscheinlich wieder ein Bodenbild am Kyffhäuser geben. „Wir stehen mit unseren Partnern in den Startlöchern. Vom Vermessungsbüro, den Landschaftsarchitekten bis hin zum Landwirt haben uns alle ihre Zusammenarbeit signalisiert“, sagt Heiko Kolbe, der Chef des Kyffhäuserdenkmals. Er ist optimistisch, dass das Vorhaben gelingt. Ab Ende Juli bis voraussichtlich Ende September wird das Riesenbild nahe Tilleda auf einer gut 33 Fußballfelder großen Fläche vom weitläufigen Denkmalgelände gut sichtbar sein.