Erster Lindenmarkt seit drei Jahren: Allstedt stehen vier kurze Nächte bevor

Der Allstedter Lindenmarkt ist das größte Volksfest in der Stadt.

Allstedt/MZ - Allstedt kehrt am ersten Juli-Wochenende endgültig wieder zur Normalität zurück. Dann steigt in der Stadt der 193. Lindenmarkt. Damit wird auch die größte Veranstaltung im Allstedter Festkalender in diesem Jahr erstmals wieder stattfinden.