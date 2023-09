Stadtseniorenrat hatte nach Sotterhausen eingeladen. Was die Bürger am meisten ärgert.

Dirk Albrecht (2.v.l.), Christin Beyer-Kögel (r.), Cathèrine Kayser (2.v.r.) und Daniel Kirchner (4.v.r.) mit Moderator Heiko Roeder im Podium der Kandidatenrunde in der Dorfscheune in Sotterhausen. Hier stellten sich am Montagnachmittag die Bewerber um das Allstedter Bürgermeisteramt vor.

Sotterhausen/MZ - Die Bürgermeisterwahl ist zwar ins kommende Jahr verschoben. Den Termin für die Kandidatenrunde in der Dorfscheune in Sotterhausen wollte der Stadtseniorenrat Allstedt-Kaltenborn aber nicht absagen. Immerhin sind ja Kandidaten am Start. Und die vier, die bisher öffentlich ihr Interesse an dem Amt an der Allstedter Verwaltungsspitze bekundet haben, nahmen die Einladung am Montagnachmittag auch allesamt wahr.