Erst der Abstieg nun das: SV Kelbra trennt sich von Trainer Daniel Richter

Am Ende reichte es nicht: Der SV Kelbra (rot) steigt aus der Verbandsliga in die Landesliga ab.

Kelbra/MZ - Daniel Richter ist nicht mehr Trainer beim Verbandsliga-Absteiger SV Kelbra. Das gab Kelbras Fußball-Chef Andreas Kundlatsch jetzt auf Nachfrage der MZ bekannt. „Wir haben uns vor zwei Jahren mit Handschlag hier in Kelbra begrüßt. Jetzt haben wir uns nach zwei Jahren wieder mit einem Handschlag verabschiedet“, so Kundlatsch. „Es ist auf beiden Seiten nicht so gelaufen wie wir uns das erhofft haben“, so sein Fazit nach einer Saison, die für die Mannschaft mit dem Abstieg und der Rückkehr in die Landesliga zu Ende ging.