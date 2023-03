Insgesamt 560 Woolworth-Filialen gibt es bundesweit und nun auch bald eine in Sangerhausen. Zur Neueröffnung wolle man die Kunden mit besonders günstigen Angeboten locken.

Eröffnung der „Woolworth“-Filiale in Sangerhausen steht kurz bevor

Symbolfoto - Eine Woolworth-Filiale in einer Innenstadt.

Sangerhausen/MZ - Passanten bleiben vor den Schaufenstern stehen und schauen neugierig rein. Viele wollen wissen, was im Erdgeschoss des früheren Citycenters in der Kylischen Straße in Sangerhausen los ist. Denn dort herrscht seit Tagen emsiges Treiben.