Erneuter Waldbrand in MSH - diesmal ist Wippra betroffen

So wütete das Feuer am Montagabend bei Wippra.

Im Landkreis Mansfeld-Südharz hat es erneut einen großen Waldbrand gegeben. Südlich der Talsperre in Wippra standen in der Nacht nach ersten Angaben etwa 15.000 Quadratmeter Wald in Flammen. Das Feuer wurde gegen 20.30 Uhr bemerkt. Im Einsatz war ein Großaufgebot an Einsatzkräften aus der gesamten Umgebung. Die Wehren aus Wippra, Mansfeld, Abberode, Klostermansfeld, Horla, Rotha, Friesdorf, Sangerhausen, Braunschwende und Hermerode eilten nach Angaben der Rettungsleitstelle in Sangerhausen zum Einsatzort und löschten. „Insgesamt waren 92 Feuerwehrleute mit 18 Fahrzeugen bei den Löscharbeiten dabei“, teilte Wippras Wehrleiter Arno Kalina in der Nacht mit. Gegen 0.45 Uhr sei das Feuer gelöscht gewesen und der Einsatz beendet worden.