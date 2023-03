Symbolfoto - Abellio kündigt Zugausfälle an

Sangerhausen/MZ - Mehrere durch den Netzbetreiber DB Netz AG nicht besetzte Stellwerke führen am kommenden Wochenende erneut zu Störungen im Zugverkehr auf der Strecke zwischen Halle und Kassel. Darüber wurde Abellio vom Netzbetreiber informiert.

Da der Streckenabschnitt zwischen Sangerhausen und Berga-Kelbra von Donnerstagabend, 23. März, bis Sonntagmorgen, 26. März jeweils im Zeitraum von 20 Uhr bis 5 Uhr und in der Nacht von Samstag zu Sonntag bis 6 Uhr aus diesem Grund nicht befahren werden kann, kommt es an diesen Abenden und in Nächten zu Zugausfällen.

Betroffen sind die Züge der Linien RE 8 Halle (Saale) – Leinefelde und RE 9 Halle – Kassel. Abellio arbeitet nach eigenen Angaben an einem Betriebskonzept mit Schienenersatzverkehr, damit die Fahrgäste auch in den genannten Zeiträumen auf der Strecke unterwegs sein können.