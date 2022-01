Erneut Zigarettenautomaten in Sangerhausen und Hayn gesprengt

Sangerhausen/Hayn/MZ - Die Unbekannten lassen offenbar nicht locker: In der Nacht zu Freitag sind in der Region erneut zwei Zigarettenautomaten mit Hilfe von Pyrotechnik gesprengt worden. Diesmal schlugen die Täter in der Straße Glückauf im Sangerhäuser Stadtteil Südwest sowie im Südharzer Ortsteil Hayn zu.

Vierstelliger Sachschaden

Dort wurde der Automat in der Hayner Hintergasse attackiert. In der Glück-Auf-Straße hörten Anwohner gegen 0.12 Uhr einen lauten Knall. Bei der Explosion wurde der Automat Polizeiangaben zufolge stark beschädigt. Teile davon sollen durch die Luft geflogen sein. Die Geldkassette und auch wohl der Großteil des Inhalts sollen aber im Automaten geblieben sein.

Unklar bleibt aber, ob die Täter einen Teil der Zigaretten erbeuten konnten. Nach der Sprengung lagen der Polizei zufolge einige Schachteln am Boden. Der angerichtete Sachschaden am Automaten wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Zigarettenautomaten bereits 21 Mal in Mansfeld-Südharz attackiert

Auch in Hayn sei der Automat bei der versuchten Sprengung gegen 0.40 Uhr beschädigt worden. Hier entwendeten die Täter aber offensichtlich nichts. Der Verschlussmechanismus des Automaten habe der Sprengung standgehalten, hieß es. Der angerichtete Sachschaden ist aber beträchtlich.

Polizeiangaben zufolge hat es seit August vergangenen Jahres insgesamt 21 Attacken auf Zigarettenautomaten gegeben. Entweder setzten die Täter Böller oder andere Pyrotechnik ein, um die Automaten aufzusprengen beziehungsweise brachen sie diese gewaltsam auf. Allein im Dezember wurden zehn derartige Delikte in MSH registriert. Die Kripo ermittelt wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz, besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung.