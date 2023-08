Erneut Notrufe nach Starkregen am Samstagmorgen in Mansfeld-Südharz

Am frühen Samstagmorgen hat es in Teilen von Mansfeld-Südharz erneut Starkregen und Feuerwehreinsätze gegeben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Allstedt. - Nach dem Durchzug einer Starkregenfront am Freitagabend und zahlreichen Feuerwehreinsätzen hat es am frühen Samstagmorgen in Teilen von Mansfeld-Südharz erneut heftige Regenfälle und vollgelaufene Keller gegeben. Die Freiwillige Feuerwehr Allstedt wurde kurz nach 4.30 Uhr alarmiert. In der Stadt, aber auch in Mittelhausen und Wolferstedt waren die Feuerwehrleute im Einsatz, sagte Stadtwehrleiter Ronald Hahn.