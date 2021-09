Ein Fahrzeug der Feuerwehr am Einsatzort. (Symbolfoto)

Sangerhausen/MZ - Auf dem Friedhofsgelände in Sangerhausen ist am Montagnachmittag erneut ein Baum in Brand gesetzt worden.

Die Polizei konnte nach einem Zeugenhinweis in der Nähe zwei 13-jährige Mädchen ausfindig machen, die die Tat einräumten. Beide wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben, so die Polizei weiter dazu.