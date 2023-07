Photovoltaikplatten in einem Freiflächen-Solarpark.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Allstedt/MZ - Für jede erzeugte Kilowattstunde gehen 0,2 Cent an die Kommune, in der die Windräder oder Photovoltaik-Freiflächenanlagen stehen – diese Möglichkeit eröffnet das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), seit der Bund Paragraf 6 geändert und Betreibern von Anlagen mit mehr als einem Megawatt Leistung dieses Geschenk an die Kommunen erlaubt hat.