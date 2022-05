Ermittlungen nach Unglück in Roßla dauern noch Monate

Rossla - Die Ermittlungen der Bundespolizei zu dem schweren Unfall an einem Bahnübergang in Roßla werden offenbar noch geraume Zeit in Anspruch nehmen. „Mit einem Abschluss ist erst in etwa vier bis sechs Monaten zu rechnen“, sagte Romy Gürtler, Sprecherin der Bundespolizeiinspektion Magdeburg, auf Anfrage. Hintergrund seien aufwendige Untersuchungen, um die Ursache des Unglück zu klären.

