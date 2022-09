Erlaubt die Stadt Sangerhausen bald Solaranlagen im Sanierungsgebiet?

Solaranlagen sind im Sanierungsgebiet der Stadt Sangerhausen nicht erlaubt. Angesichts der Energiekrise und des Klimawandels könnte sich dies ändern. Was im Ausschuss besprochen wurde.

Bisher sind Solaranlagen auf den Dächern in der Sangerhäuser Altstadt nicht gestattet.

Sangerhausen/MZ - Im Sanierungsgebiet der Sangerhäuser Innenstadt wird es höchstwahrscheinlich künftig möglich sein, Solaranlagen auf Dächern zu errichten. Der Sanierungsausschuss des Stadtrats einigte sich in seiner jüngsten Sitzung darauf, dass das strikte Verbot in der Gestaltungssatzung in den nächsten Monaten fallen wird.