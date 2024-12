Die Tochter des letzten Othaler Gutspächters Karl Pötsch hat die Erinnerungen an ihre Kindheit und an den winterlichen Alltag der Pächterfamilie aufgeschrieben.

Othal/MZ. - Es war irgendwann in den 90-er Jahren, auf dem Gutshof in Othal lief gerade die erste ABM zur Einrichtung eines Schulbauernhofs, da standen plötzlich zwei ältere Damen in der Tür. „Es waren zwei Töchter des letzten Gutspächters Karl Pötsch, die bis 1945 hier gelebt hatten“, erzählt Karola Mieth vom Verein Schulbauernhof.