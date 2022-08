Grillenberg/Rotha/MZ - Mit zwei größeren außerplanmäßigen Ausgaben in den Ortsteilen muss sich der Sangerhäuser Stadtrat in dieser Woche in einer Sondersitzung befassen. Am Mittwochabend geht es im öffentlichen Teil um die künftige Löschwasserversorgung in Grillenberg sowie eine geplante biologische Kleinkläranlage in Rotha.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt kostenlos >> REGISTRIEREN<< und 7 Tage gratis lesen.