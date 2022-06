Erdloch mit 15 Meter im Durchmesser verschluckt Garage in Riethnordhausen

Erst bildeten sich Risse an den Wänden und im Boden des Gebäudes, dann tat sich die Erde auf und riss eine komplette Garage in die Tiefe.

Riethnordhausen/MZ - Gudrun Tettenborn stand am Samstagmorgen am Rand des Kraters und schüttelte mit dem Kopf. „So etwas habe ich noch nicht erlebt. Es ist einfach nur schlimm“, sagte die 66-jährige Riethnordhäuserin. An ihrem schmucken Wohnhaus in der Straße Platz, mitten im Ort, ist am Freitagabend auf einmal die Garage der Familie abgesackt.