Erdfall: Garage in Riethnordhausen verschwindet plötzlich in Loch

Riethnordhausen/Martinsrieth - Die Landesstraße 221 ist wegen eines Erdfalls zwischen Riethnordhausen und Martinsrieth voll gesperrt worden. Wie das Amt für Brand- und Katastrophenschutz der Kreisverwaltung in der Nacht zu Samstag per Warnapp „Biwapp“ mitteilte, ist die Erde in Riethnordhausen aus bisher unbekannter Ursache eingebrochen. Der Krater, der auf einem Privatgrundstück in der Straße Platz mitten im Ort liegt, hat nach MZ-Informationen einen Durchmesser von etwa zwölf bis 15 Metern und bricht weiter nach. Eine Garage ist in dem Loch verschwunden. Menschen wurden nicht verletzt.

