Sangerhausen/MZ - Zeugen haben am Mittwochabend in der Ewald-Gnau-Straße in Sangerhausen eine Schlägerei zwischen mehreren Personen beobachtet. Ein 28-Jähriger ging dabei zu Boden und wurde von zwei weiteren Männern gegen den Körper und Kopf getreten.

Er kam mit Verletzungen in eine Klinik, teilt das Polizeirevier mit. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Auseinandersetzung laufen.