Entlassung aus der U-Haft: Was die Breitenbacher zur Rückkehr von Leonora Messing sagen

Fast sechs Jahre nach ihrem Verschwinden aus Breitenbach bei Sangerhausen ist der Weg in ihre Heimat frei: Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat am Freitag den Haftbefehl gegen die mittlerweile 21 Jahre alte IS-Rückkehrerin Leonora Messing aus Breitenbach bei Sangerhausen bei einem Haftprüfungstermin außer Vollzug gesetzt. Das bestätigte Markus Schmitt, Sprecher des Generalbundesanwalts, am Nachmittag. Allerdings gebe es Auflagen, so müsse sich Messing beispielsweise regelmäßig bei der Polizei melden. Zu den Gründen für die Entscheidung äußerte sich Schmitt nicht.