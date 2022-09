Enkel schenkt weitere Erbstücke

In der Sonderausstellung "Frisch ausgepackt" sind Erbstücke der Familie Spengler zu sehen.

Sangerhausen - „Frisch ausgepackt“ heißt die Sonderausstellung, die derzeit im Spengler-Museum zu sehen ist. Adolf Spengler, der inzwischen hochbetagte Enkel des Museumsgründers Gustav Adolf Spengler (1869-1961), hat sich in diesem Jahr entschieden, viele schöne, interessante, alte Dinge an das Sangerhäuser Spengler-Museum abzugeben. Er, geboren 1935, hatte als junger Gymnasiast 1954 Sangerhausen verlassen. Trotzdem ist er seiner Heimatstadt nach wie vor verbunden. Deshalb überlässt er nun viele Objekte aus dem Spengler-Haus, die nach und nach in seinen Haushalt kamen, dem Museum.