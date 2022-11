Endlich wieder Weihnachtsmärkte - Das ist im Advent in Mansfeld-Südharz los

Dichtes Menschengewimmel in der Sangerhäuser Innenstadt – so soll beim Advent in den Rosenhöfen in diesem Jahr wieder aussehen.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Den ersten Schnee hat es am Freitag schon gegeben. Der Winter kommt - und damit auch die Zeit der Weihnachtsmärkte. In den vergangenen beiden Jahren ist coronabedingt vieles von dem ausgefallen, was eigentlich zur Vorfreude gehört. Doch in diesem Jahr soll es wieder richtig losgehen. Hier ein Überblick, was in Sangerhausen, Eisleben und Hettstedt auf den Weihnachtsmärkten und beim Advent in den Höfen geplant ist.