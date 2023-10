Infolge einer Gefahrenbremsung sind in Hayn acht Grundschüler auf dem Weg zur Schule in einem Bus gestürzt. Das Thema beschäftigt schon länger die Gemüter.

"Reine Schulbusse" gibt es in Mansfeld-Südharz nicht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hayn/MZ - Es war Glück im Unglück, dass bei dem Unfall mit mehreren Schulkindern am Donnerstagmorgen in Hayn (Mansfeld-Südharz; die MZ berichtete) nichts Schlimmeres passiert ist: Kurz vor der Einfahrt zur Grundschule musste die Busfahrerin so stark abbremsen, dass acht Kinder stürzten. Ein Kind zog sich dabei eine Prellung zu und wurde später ärztlich behandelt, der Schreck saß bei allen erst mal tief.