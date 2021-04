Eltern demonstrieren in Kelbra gegen Corona-Tests an Schulen

Kelbra

Die Botschaft der rund drei Dutzend Erwachsenen ist klar: „Wir möchten, dass die Kinder frei in die Schule gehen können“, sagt Jacqueline Triebel, Mutter einer elfjährigen Tochter. Triebel hat am Sonnabendvormittag zu einer friedlichen Demonstration in Kelbra aufgerufen. Nach und nach finden sich Erwachsene ein, etliche bringen ihre Kinder und wenige auch Plakate mit. Kinder dürften nicht gezwungen werden, sich auf eine mögliche Coronainfektion testen zu lassen, um in die Schule gehen zu können, sagt Triebel.

Eine Maskenpflicht in der Schule lehnten sie ab: „Es widerspricht sich doch. In den Klassenzimmern, wo die Kinder sitzen, reißen sie die Fenster auf, und draußen sollen sie Masken tragen.“ Außerdem seien die Tests nicht sicher. Begleitet von der Polizei und einem Vertreter des Ordnungsamtes vom Landkreis ziehen Eltern und Kinder durch die Kyffhäuserstadt. Unterwegs reihen sich Kelbraer ein, hinter Wohnzimmergardinen wird mit Handys fotografiert. Ein Rentner ärgert sich, weil nicht alle Teilnehmer Masken tragen und die Abstände nicht eingehalten würden. Zum Abschluss finden sich alle Teilnehmer auf dem Parkplatz am Getränkemarkt ein. Über 50 Erwachsene unterschreiben - gegen die Testpflicht für Kinder. (mz/Helga Koch)