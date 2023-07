Elfmal schöne Aussicht Marke Eigenbau in der Riestedter Flur

Eigeninitiative in Riestedt

Riestedt/MZ - In Riestedt nennen sie ihn jetzt nur noch den Bankdirektor: Horst Kühnemund ist es zu verdanken, dass Spaziergänger und Wanderer rund um den Ort viele Gelegenheiten zum Rasten finden. Genauer gesagt elf. Denn so viele Bänke hat Kühnemund mit der Hilfe seines Sohnes Lars und des Geschichtsvereinsvorsitzenden Gerhard Franke in der Riestedter Flur aufgestellt.