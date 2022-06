Elf neue Nistkästen am Sangerhäuser Sackteich

Sangerhausen - Auf dem Foto stehen sie noch feinsäuberlich aufgereiht am Ufer des Sangerhäuser Sackteiches. Mittlerweile haben die Angler der Ortsgruppe Sangerhausen des Kreisanglervereins (KAV) die insgesamt elf Nistkästen in luftiger Höhe montiert. Sie sollen nun Vögeln und ein größerer Kasten auch einem Eichhörnchen einen Platz zum Brüten beziehungsweise einen Unterschlupf bieten, um Junge großzuziehen, sagt Ronny Roßmeyer, der an dem Projekt beteiligt war.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<