Eisleben/MZ. - Nachdem Ende Januar etwa 400 Menschen in Sangerhausen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen sind, soll auch in der Lutherstadt Eisleben am 24. Februar um 14 Uhr eine Kundgebung auf dem Marktplatz stattfinden.

Unter dem Motto „Haltung zeigen - Demokratisch. Solidarisch. Vielfältig“ rufen das Bündnis „Sangerhausen bleibt bunt“ und die Stadt Eisleben in einer Mitteilung Privatpersonen, aber auch Vereine, Parteien, Verbände sowie Vertreter von Unternehmen und öffentlichen Institutionen zur Teilnahme auf.

„Wie in vielen anderen Städten in Sachsen-Anhalt, möchten, wir auch in der Lutherstadt Eisleben ein Zeichen gegen die politischen und gesellschaftlichen Bestrebungen rechtsextremer Gruppen setzen. Wir meinen: Die Demokratie, die plurale Gesellschaft und die Würde einzelner Menschen in Deutschland sind in Gefahr. Es ist Zeit zum Handeln und um rechten Plänen zur Vertreibung und zum Missbrauch unserer demokratischen Institutionen entgegen zu treten“, heißt es in dem Aufruf zur Kundgebung.