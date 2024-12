Event bis Anfang Januar Eisbahn und Glühwein: In Sangerhausen ist auch nach Weihnachten auf dem Markt was los

Auch in den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester und zu Beginn des neuen Jahres wird man auf auf der Eisbahn in Sangerhausen Schlittschuh laufen gehen können. Was dabei alles geplant ist und wann genau geöffnet ist.