Einzige Rossmann-Filiale in Sangerhausen schließt in zwei Wochen

Sangerhausen/MZ - An der Filiale hängt bislang kein Schild. Auch der Verkaufsbetrieb geht normal weiter. Doch in gut zwei Wochen ist Schluss. Der Drogeriemarkt Rossmann schießt zum 30. Oktober seine Filiale an der Sangerhäuser Liebknecht-Straße. Das hat die Unternehmenszentrale in Burgwedel bei Hannover jetzt bestätigt.