Enrico Rabe verlegt in Beyernaumburg mit den alten Granitsteinen das neue Pflaster am Steinberg.

Beyernaumburg/MZ - Die Sonne brennt heiß an diesem Mittwochvormittag. Am Steinberg in Beyernaumburg kniet Enrico Rabe auf dem Boden und setzt Granitsteine wieder zu einem Straßenpflaster zusammen. Die Steine liegen neben ihm aufgeschüttet. Rabe sucht sich einen raus, der gut passen könnte, und legt ihn ins vorbereitete Bett aus Feinkies. Ein paar geübte Schläge mit dem Hammer, dann geht es an den nächsten Stein.