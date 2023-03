Sangerhausen/MZ - Freitag ist Spieltag. Zumindest für den VfB Sangerhausen und Eintracht Emseloh ist das an diesem Wochenende so. Beide Mannschaften sind am Freitagabend unter Flutlicht am Ball, beide Teams spielen auswärts. Und für beide Mannschaften geht es darum, in Duellen mit unmittelbaren Kontrahenten Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.

