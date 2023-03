Emseloh gewinnt in Helbra gegen den BSV Halle-Ammendorf 2:1 und siegt dabei erstmals nach fünf Pleiten in Serie. Und das obwohl Halle die bessere Spielstatistik aufwies.

Helbra/MZ - Eintracht Emseloh hat in der Fußball-Verbandsliga ein Lebenszeichen von sich gegeben. Nach zuletzt fünf Partien ohne Punktgewinn in Folge, in denen sich der Aufsteiger immer mindestens zwei Gegentore einhandelte, konnte die Eintracht endlich wieder einmal gewinnen.