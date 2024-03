Helbra/Kelbra/MZ. - Einen scheinbar sicheren Sieg hat Eintracht Emseloh am Sonnabend im Duell der Fußball-Landesliga Staffel Süd noch aus der Hand gegeben. Am Ende reichte es für die Elf von Trainer Jiri Andrusak im Duell mit Blau-Weiß Brachstedt nur zu einem ein 3:3-Unentschieden.

Der Reihe nach. Auf dem Kunstrasenplatz in Helbra lieferten die Emseloher eine starke erste Halbzeit ab. Nach einem Doppelschlag mit Treffern von Illia Polishchuk (17.) und Maikleint Petraj (18.) lagen die Gastgeber vor gerade 27 Zuschauern schnell 2:0 in Führung.

Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit

Nach dem Seitenwechsel aber verloren die Gastgeber den Faden. Die Brachstedter kamen immer besser in die Partie und zogen zwischen der 56. und 62. Minute gleich.

Als erneut Petraj nach 84 Minuten für das 3:2 von Eintracht sorgte, war der Sieg greifbar nah. Am Ende aber reichte es nur zu einem Remis, weil der Gast durch Tim Jonietz in der vierten Minute der Nachspielzeit noch zum Ausgleichstreffer kam.

Nach dem 3:3 gegen Brachstedt finden sich die Emseloher auf Tabellenrang neun wieder und stecken nach dem fünften sieglosen Spiel in Serie damit mitten im Abstiegskampf.

Kelbra überrascht

Für eine große Überraschung sorgte der SV Kelbra. Die Elf von Trainer Andreas Kundlatsch gewann am Sonnabend beim bisherigen Tabellenzweiten FSV Bennstedt mit 3:0 Toren und bleibt damit auch im vierten Spiel der Rückrunde (zwei Siege, zwei Unentschieden) ohne Niederlage.

Vor 56 Zuschauern stellte der Gast in der von Verbandsliga-Schiedsrichter Christian Petzka geleiteten Partie schon in der ersten Halbzeit die Weichen zum Sieg. Alle drei Treffer fielen in den ersten 45 Minuten. Nach einer halben Stunde erzielte Illia Nosov das 1:0. Drei Minuten darauf legte Daniel Schirmer den zweiten Treffer nach. Nach 37 Minuten war es dann Eric Okapal der zum 3:0-Endstand für den Gast traf.