Eintracht Emseloh gelingt knapp ein Unentschieden gegen Rot-Weiß Thalheim

Die Emseloher kamen vor heimischer Kulisse gegen Rot-Weiß Thalheim mit mehr Glück als Geschick noch zu einem 1:1 gegen Rot-Weiß Thalheim. Der VfB Sangerhausen ging beim 0:8 in der Muldestadt Dessau gründlich baden.

Nur selten kamen die Emseloher so wie hier gefährlich vor das von Nick Koller gehütete Tor der Thalheimer.

Sangerhausen/MZ - Am Freitagabend ist es endlich so weit. Dann steigt im Sangerhäuser Sportpark Friesenstadion eine besondere Premiere. Zum ersten Mal stehen sich der gastgebende VfB und die Elf von Eintracht Emseloh im Kampf um Punkte in der Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt gegenüber.