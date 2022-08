Eintracht Emseloh feiert den ersten Sieg in der Verbandsliga

Oleksandr Bobeliuk (links) steuerte am Sonnabend ein Tor zum 5:2-Erfolg von Eintracht Emseloh gegen Germania Köthen bei.

Emseloh/MZ - 450 Zuschauer waren am Freitagabend beim Eröffnungsspiel der Kreisoberliga Mansfeld-Südharz zwischen Ahlsdorf und Helbra dabei. Nicht einmal 70 kamen am Tag darauf zum Duell der Verbandsliga zwischen Eintracht Emseloh und Germania Köthen. Lag das geringe Interesse an den Einschulungsfeiern, dem Wetter oder der bisherigen Sieglosigkeit der Eintracht? Die Frage bleibt unbeantwortet.