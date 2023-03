Die Kaufhaus-Kette Woolworth öffnete in Sangerhausen wie geplant am Donnerstagmorgen ihre Türen. Der Landkreis erteilte wenige Stunden vor Öffnung die Genehmigung. Warum es nun doch geklappt hat.

Kehrtwende am Morgen: Woolworth in Sangerhausen öffnet doch pünktlich

Sangerhausen/MZ - Rund 20 Kunden hatten sich bereits am Morgen vor der Filiale der Kaufhauskette Woolworth in der Kylischen Straße in Sangerhausen eingefunden. Und sie wurden nicht enttäuscht. Nach dem Hin und Her in den vorangegangenen Stunden machte die Filiale am Donnerstag, 9 Uhr, doch noch pünktlich auf.