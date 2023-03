Experte Wolfgang Gröll spricht über die Vorzüge eines Dorfladens und darüber, was die ostdeutsche Geschichte damit zu tun hat, dass es hier so wenige gibt.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Zwar erhebt die Übersichtskarte auf dorfladen-netzwerk.com keinen Anspruch auf Vollständigkeit, allerdings ist ihre Botschaft dennoch klar zu erkennen. Während es in Süddeutschland nur so von Dorfläden wimmelt, sind viele Landstriche in Ostdeutschland weiße Flecken. Auch im Landkreis Mansfeld-Südharz sind Dorfläden Mangelware. Warum das so ist und wie man das ändern könnte, erklärt Wolfgang Gröll, der im Netzwerk als Unternehmensberater tätig ist, im Gespräch mit Joel Stubert.