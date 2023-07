Sangerhausen/MZ - Endlich Sommerferien – die Schulen im Landkreis Mansfeld-Südharz haben zurzeit Pause. Mit einer Ausnahme: Die Kreisvolkshochschule bietet auch über die großen Ferien verschiedene Kurse an. Was praktisch ist, haben viele doch jetzt die nötige Zeit und Muße, um sich eines der Bildungsangebote zu Gemüte zu führen.

Eigens dafür aufgelegt wurde die Reihe „Kreativ durch den Sommer“, erklärt die VHS-Leiterin Janine Wenschuh. Dafür hat man zum Beispiel Kostümbildnerin Anja Becker-Geibel engagiert, die ihr Atelier auf Burg Querfurt hat und dort schon für internationale Filmproduktionen Kostüme geschneidert hat. Sie ist auch Gewandmeisterin des Theaters Eisleben und öffnet dort am Mittwoch, 12. Juli, um 9 Uhr die Türen zum Fundus. Bis 14 Uhr können sich Teilnehmer nicht nur neugierig im Theater umschauen, sondern auch unter professioneller Anleitung selbst ein kleines Ordnungstäschchen nähen.

Gut geeignet für Großeltern mit Enkel

Am 19. Juli, 10 Uhr, empfängt Hjördis Schütz dann in der VHS-Geschäftsstelle in der Sangerhäuser Karl-Liebknecht-Straße zur Tonwerkstatt. An zwei Kurstagen kann man Grundtechniken des Modellierens erlernen. „Das ist zum Beispiel auch was, das Großeltern mit dem Ferienkind machen können“, meint Wenschuh. Am 2. und 9. August schließt Schütz an gleicher Stelle den Kurs „Aquarellmalerei“ an, bevor man mit ihr am 16. und 23. August Skulpturen aus Beton gestalten kann.

Als sommerlich-leichtes Angebot hat die VHS unterdessen auch eine Weinwanderung bei Höhnstedt im Angebot. Am 26. August ab 10 Uhr kann man dort gut zwei Stunden lang mit Winzerin Adelheid Hultsch den alten Terrassenweinberg der Familie im nördlichsten Anbaugebiet Deutschlands erkunden und natürlich den einen oder anderen Tropfen probieren.

Nützliche Tipps für die Zeit nach dem Urlaub

Wer unterdessen auch in den Ferien klüger werden will, soll dazu ebenfalls die Gelegenheit bekommen. So werden beispielsweise im August in Sangerhausen Kurse angeboten, in denen man lernen kann, durch Schreiben seine Gedanken zu ordnen und Probleme zu lösen oder sich mit einem besseren Zeitmanagement den stressigen Alltag nach dem Ende des Sommerurlaubs ein bisschen leichter zu machen.

In Hettstedt wird unterdessen ein Fotoclub mit Kamera angeboten und in Eisleben kann man Norwegisch lernen oder sich Tipps holen, wie man die Körpersprache anderer Menschen deuten und Lügen besser erkennen kann.

Nähere Infos zum Kursangebot gibt es im Internetauftritt der VHS unter https://kvhsmshshop.erwachsenenbildung-lsa.de