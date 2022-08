Eine der schmalsten Straßen in Mansfeld-Südharz - Warum der Name der Heringsgasse nichts mit Fisch zu tun hat

Mittelhausen/MZ - Sie dürfte einer der kürzesten und auch engsten Straßenzüge in Mansfeld-Südharz sein - die Heringsgasse in Mittelhausen. Nur knapp 71 Meter lang ist sie und an der schmalsten Stelle ganze 1,40 Meter breit, so dass man mit ausgestreckten Armen mühelos die Mauern zu beiden Seiten berühren kann.