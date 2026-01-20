weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Dieseldiebstahl mit gravierenden Folgen: Einbruch bei Trans‑Kath: Polizei stoppt Dieselklau – doch die Folgen treffen die Firma spürbar

Dieseldiebstahl mit gravierenden Folgen Einbruch bei Trans‑Kath: Polizei stoppt Dieselklau – doch die Folgen treffen die Firma spürbar

Ein Diebstahl mit gravierenden Folgen: Der Spedition im kleinen Katharinenrieth entstehen nun zusätzliche Kosten, obwohl die Polizei den Diebstahl stoppen konnte. Was genau passiert ist und wie die Ermittlungen der Polizei aussehen.

Von Frank Schedwill 20.01.2026, 19:00
Blick auf das Firmengelände von Trans-Kath in Katharinenrieth. Hier wurde in der Nacht zu Sonntag eingebrochen.
Blick auf das Firmengelände von Trans-Kath in Katharinenrieth. Hier wurde in der Nacht zu Sonntag eingebrochen. (Foto: Schäfer)

Katharinenrieth/MZ. - Als die Polizei in der Nacht zu Sonntag einen überlaufenden 1000‑Liter‑Behälter am Firmengelände von Trans‑Kath in Katharinenrieth entdeckte, war der Dieseldiebstahl bereits in vollem Gang.