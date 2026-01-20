Dieseldiebstahl mit gravierenden Folgen Einbruch bei Trans‑Kath: Polizei stoppt Dieselklau – doch die Folgen treffen die Firma spürbar
Ein Diebstahl mit gravierenden Folgen: Der Spedition im kleinen Katharinenrieth entstehen nun zusätzliche Kosten, obwohl die Polizei den Diebstahl stoppen konnte. Was genau passiert ist und wie die Ermittlungen der Polizei aussehen.
20.01.2026, 19:00
Katharinenrieth/MZ. - Als die Polizei in der Nacht zu Sonntag einen überlaufenden 1000‑Liter‑Behälter am Firmengelände von Trans‑Kath in Katharinenrieth entdeckte, war der Dieseldiebstahl bereits in vollem Gang.