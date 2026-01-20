Dieseldiebstahl mit gravierenden Folgen Einbruch bei Trans‑Kath: Polizei stoppt Dieselklau – doch die Folgen treffen die Firma spürbar

Ein Diebstahl mit gravierenden Folgen: Der Spedition im kleinen Katharinenrieth entstehen nun zusätzliche Kosten, obwohl die Polizei den Diebstahl stoppen konnte. Was genau passiert ist und wie die Ermittlungen der Polizei aussehen.