Einbrecher ruft in Sangerhausen selbst die Polizei und wird festgenommen

Sangerhausen - Ein 40-jähriger, offenbar unter Drogeneinfluss stehender Mann hat in der Nacht zu Freitag in ein Autohaus in Sangerhausen eingebrochen und dann selbst die Polizei gerufen. Wie das Polizeirevier am Morgen bestätigte, hatte sich der Mann kurz vor 3 Uhr an der Eingangstür verletzt und dann über den Notruf einen Brand in dem Gebäude oder seinem Umfeld gemeldet. Die Polizei fand den 40-Jährigen, der mit einem Messer an der Tür hantiert haben soll, blutend im Gebäude vor. Er habe einen verwirrten Eindruck gemacht. Ein Drogenschnelltest war positiv. Bei einer weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Sangerhäuser bereits ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag. Der Mann wurde deshalb nach seiner ärztlichen Versorgung mit aufs Polizeirevier genommen. Dort warte er derzeit darauf, dass er einem Haftrichter vorgeführt wird. Die Polizei war mit zwei Streifenwagen im Einsatz, dazu der Rettungsdienst. Außerdem war nach der Brandmeldung die Feuerwehr alarmiert worden und auf dem Weg ins Autohaus.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<